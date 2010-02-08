Експерт: Янукович рано чи пізно буде інавгурований

Глава українського уряду та кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО, котра за попередніми даними ЦВК, програла вибори лідеру опозиції Віктору ЯНУКОВИЧУ не зможе добитися перегляду результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на конференції присвяченій українським виборам у Варшаві експерт Польського інституту міжнародних відносин (PISM) Лукаш АДАМСЬКИЙ.

Аналітик пояснив це понад тривідсотковою різницею в результатах обох кандидатів та відсутністю сигналів про масові фальсифікації під час другого туру виборів.

„Брак сигналів про масові фальсифікації унеможливлює перегляд результатів виборів та повторення ситуації 2004 року”, - сказав він.

Експерт не виключив, що Ю.ТИМОШЕНКО може організовувати акції протесту та в суді добиватися перерахунку голосів, висловивши сумнів, що такі дії дозволять їй не допустити в президентське крісло В.ЯНУКОВИЧА.

„ЯНУКОВИЧ рано чи пізно буде інавгурований президентом України”, - сказав експерт.

Довідка УНІАН. В.ЯНУКОВИЧ, котрий був кандидатом від влади на виборах президента в 2004 році, був оголошений переможцем, але під тиском масових акцій протесту організованих опозицією через фальсифікації, було проведено третій тур, в якому він програв чинному главі державі Віктору ЮЩЕНКУ.