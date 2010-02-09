ЄС відзначив "значні досягнення України в демократичному розвитку"

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН заявляє, що президентські вибори свідчать про значні досягнення України в демократичному розвитку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у її заяві стосовно виборів в Україні, текст якої передано УНІАН.

“Загальна спокійна атмосфера, в якій були проведені вибори, відкрита кампанія в медіа, а також той факт, що виборці мали значний вибір, представляють важливі досягнення України в демократичному розвитку”, - зазначає К.ЕШТОН.

Шеф європейської дипломатії привітала українців з високою явкою на виборах, а також продемонстрованій відданості демократичному процесу.

“Європейський Союз залишається відданим поглибленню відносин з Україною та підтримці в імплементації реформ, що стоять на порядку денному. ЄС сподівається на співпрацю з новим Президентом для досягнення цієї мети”, - наголосила К.ЕШТОН.