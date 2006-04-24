Залізниця підраховує скільки можна заробити на швидкісному поїзді у Крим
14:50, 24 квітня 2006Політика
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Новий потяг «Харків-Сімферополь» планують запустити вже у кінці травня
До літа Південна залізниця запустить прискорений пасажирський денний потяг «Харків-Сімферополь». Про це, перебуваючи в Кременчуку заявив начальник дороги Віктор ОСТАПЧУК. За його словами, даний потяг вже «забито в літній графік руху». «Нам відступати тепер нема куди. Будемо його запускати скоро. Зараз прораховується ціна квитків», - сказав В.ОСТАПЧУК.
Нагадаємо, літній розклад вводитися на ПЗ з 29 травня. Раніше В.ОСТАПЧУК заявляв про запуск влітку прискореного пасажирського денного потягу «Харків-Кременчук».
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