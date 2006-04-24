Залізниця підраховує скільки можна заробити на швидкісному поїзді у Крим

До літа Південна залізниця запустить прискорений пасажирський денний потяг «Харків-Сімферополь». Про це, перебуваючи в Кременчуку заявив начальник дороги Віктор ОСТАПЧУК. За його словами, даний потяг вже «забито в літній графік руху». «Нам відступати тепер нема куди. Будемо його запускати скоро. Зараз прораховується ціна квитків», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Нагадаємо, літній розклад вводитися на ПЗ з 29 травня. Раніше В.ОСТАПЧУК заявляв про запуск влітку прискореного пасажирського денного потягу «Харків-Кременчук».