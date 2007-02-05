БЮТ і Нашу Україну об`єднала загроза

Блок «Наша Україна» і Блок Юлії Тимошенко мають намір сьогодні провести спільне засідання політичних рад з питань можливої співпраці в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що демократична опозиція має координувати в подальшому свої дії.

«Координація дій може мати місце і в подальшому, не дивлячись на те, що є непорозуміння між нашими фракціями», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також зазначив, що одним із питань, яке буде розглядатися під час засідання політрад, це заява Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА про начебто намір України здати свою газотранспортну систему в концесію.

«Газотранспортна система стосується всіх фракцій, а не тільки опозиції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи надходили “Нашій Україні” від представників коаліції пропозиції щодо можливої співпраці в подальшому, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що на даний час такі пропозиції не надходили.

Крім того, він наголосив, що фракція «Наша Україна» не збирається брати участі в подібних переговорах. «Ми не збираємося поновлювати переговори про створення широкої коаліції. Ця тема відійшла в минуле», - додав В.КИРИЛЕНКО.

У свою чергу, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв’ю журналістам повідомила, що спільне засідання політрад “Нашої України” та БЮТ відбудеться о 13.00.