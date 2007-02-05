За круглим столом у Києві обговорять перспективи зовнішньої політики

6 лютого 2007 року відбудеться круглий стіл на тему: „Quo Vadis Україно? Перспективи зовнішньої політики в нових політичних умовах”, де будуть обговорені актуальні проблеми та перспективи зовнішньополітичного курсу. Захід організовано Інститутом Євро-Атлантичного співробітництва (ІЄАС) cпільно з Представництвом Фонду ім. Конрада Аденауера в Україні.

У роботі круглого столу планується 20-ти хвилинна доповідь директора Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, Голови Народного Руху України Бориса ТАРАСЮКА. Також в роботі візьмуть участь голова підкомітету з питань євроінтеграції та євроатлантичного співробітництва Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, народний депутат України Григорій НЕМИРЯ, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр СУШКО, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ, голова Центру прикладних політичних досліджень Володимир ФЕСЕНКО, а також провідні українські експерти, політики, журналісти, представники дипломатичного корпусу, місцевих та регіональних громадських організацій.

Конференція відбудеться за адресою: вул. Хмельницького, 8/16, „Укрінформ”. Початок роботи о 13.30.