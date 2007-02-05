Ферреро-Вальднер відмінила свій візит до Києва
16:34, 05 лютого 2007Політика
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Єврокомісар мала прибути в Україну завтра
|Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер
Про це УНІАН повідомила представник Єврокомісії Емма УДВІН.
“Засідання відбудеться, але візит мадам ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР скасовано”, - зазначила вона, додавши, що комісар вже сьогодні пропустила засідання Росія-Трійка ЄС у Москві, також через хворобу.
Водночас, представник ЄС не уточнила захворювання комісара та можливість нового її візиту до України.
Як повідомляв УНІАН, Б.ФЕРРЕРОВАЛЬДНЕР планувала відвідати Україну 6-7 лютого з дводенним візитом, протягом якого передбачалася її участь у засіданні Україна-Трійка ЄС, зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та візит до Донецької області.
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