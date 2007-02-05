Ферреро-Вальднер відмінила свій візит до Києва

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР не братиме участі у засіданні Україна-Трійка ЄС, запланованому на 6 лютого, через хворобу.

Про це УНІАН повідомила представник Єврокомісії Емма УДВІН.

“Засідання відбудеться, але візит мадам ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР скасовано”, - зазначила вона, додавши, що комісар вже сьогодні пропустила засідання Росія-Трійка ЄС у Москві, також через хворобу.

Водночас, представник ЄС не уточнила захворювання комісара та можливість нового її візиту до України.

Як повідомляв УНІАН, Б.ФЕРРЕРОВАЛЬДНЕР планувала відвідати Україну 6-7 лютого з дводенним візитом, протягом якого передбачалася її участь у засіданні Україна-Трійка ЄС, зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та візит до Донецької області.