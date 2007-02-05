Після мітингу в Сумах Луценко рушив до обласної адміністрації

Голова Сумської облдержадміністрації Павло КАЧУР називає громадянський рух «Народна опозиція» Юрія ЛУЦЕНКА «індикатором» суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на своїй першій прес-конференції на посаді керівника Сумської ОДА.

Відповідаючи на запитання УНІАН про ставлення П.КАЧУРА до проведеного у Сумах 25 січня 18-тисячного мітингу прихильників «Народної опозиції», голова облдержадміністрації відповів: «Я думаю, що це неординарна ситуація, коли з ініціативи однієї людини зароджується громадський рух. Це перший індикатор, що в суспільстві існують приховані нерозв`язані проблеми. Це сигнал політикам: друзі, недопрацьовуєте!».

При цьому П.КАЧУР наголосив, що добре ставиться до самого лідера «Народної опозиції». «Я з повагою ставлюсь до Юрія ЛУЦЕНКА. І як до свого колишнього колеги по уряду, і як до політичного діяча», - підкреслив голова Сумської ОДА.

П.КАЧУР також розповів, що після виступу на багатотисячному мітингу у Сумах Ю.ЛУЦЕНКО мав з ним зустріч. «Ми обговорили широке коло питань. Але основне – це питання приховування суспільних конфліктів у державі», - сказав керівник Сумщини.