Тимошенко пожартувала про Огризка
БЮТ підтримає запропоновану Президентом кандидатуру
БЮТ підтримає запропоновану Президентом кандидатуру Володимира ОГРИЗКО на посаду міністра закордонних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у програмі „Епіцентр” на телеканалі „1+1”.
За її словами, внесення кандидатури на посаду міністра закордонних справ є конституційним правом Президента. „І якщо це буде ОГРИЗКО, то наша політична сила підтримає ОГРИЗКА, тим паче, що все ж таки трішечки прізвище символізує те, що залишилось від повноважень Президента”, - наголосила вона.
На переконання лідера БЮТ, ніхто не має права заперечувати конституційні права Президента призначати міністра закордонних справ.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що з повагою ставиться до В.ОГРИЗКО, і, можливо, її жарт з приводу його прізвища був недоречний.