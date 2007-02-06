Тимошенко пожартувала про Огризка

БЮТ підтримає запропоновану Президентом кандидатуру Володимира ОГРИЗКО на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у програмі „Епіцентр” на телеканалі „1+1”.

За її словами, внесення кандидатури на посаду міністра закордонних справ є конституційним правом Президента. „І якщо це буде ОГРИЗКО, то наша політична сила підтримає ОГРИЗКА, тим паче, що все ж таки трішечки прізвище символізує те, що залишилось від повноважень Президента”, - наголосила вона.

На переконання лідера БЮТ, ніхто не має права заперечувати конституційні права Президента призначати міністра закордонних справ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що з повагою ставиться до В.ОГРИЗКО, і, можливо, її жарт з приводу його прізвища був недоречний.