БЮТ заблокував парламент

Фракція БЮТ блокує трибуну парламенту та президію, вимагаючи розгляду і ухвалення в цілому законопроекту, яким забороняються будь-які маніпуляції з власністю газотранспортної системи.

Юрій Мірошніченко

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) в інтерв’ю журналістам повідомив, що парламентська коаліція готова підтримати законопроекти, що стосуються заборони приватизації газотранспортної системи України.

Водночас він наголосив, що на сьогодні вже діють закони, які забороняють таку приватизацію.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО вважає, що немає ніяких підстав для блокування трибуни парламенту.

Як повідомляв УНІАН, вчора в програмі „Епіцентр” каналу „Студія 1+1” Юлія ТИМОШЕНКО заявила, “ми (фракція БЮТ) не дамо голосувати жодного документу в парламенті, ми не дамо провести жодного питання, навіть відкриття сесії, поки не буде проголосований цей закон” (щодо заборони приватизації ГТС).