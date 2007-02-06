БЮТ заблокував парламент
10:07, 06 лютого 2007Політика
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Коаліція не бачить підстав
Фракція БЮТ блокує трибуну парламенту та президію, вимагаючи розгляду і ухвалення в цілому законопроекту, яким забороняються будь-які маніпуляції з власністю газотранспортної системи.
|Юрій Мірошніченко
Водночас він наголосив, що на сьогодні вже діють закони, які забороняють таку приватизацію.
Ю.МІРОШНИЧЕНКО вважає, що немає ніяких підстав для блокування трибуни парламенту.
Як повідомляв УНІАН, вчора в програмі „Епіцентр” каналу „Студія 1+1” Юлія ТИМОШЕНКО заявила, “ми (фракція БЮТ) не дамо голосувати жодного документу в парламенті, ми не дамо провести жодного питання, навіть відкриття сесії, поки не буде проголосований цей закон” (щодо заборони приватизації ГТС).
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