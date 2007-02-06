Тимошенко підштовхує Ющенка до розпуску парламенту

Блок Юлії Тимошенко подав до Конституційного Суду подання щодо легітимності уряду і коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вчора ввечері в програмі «Епіцентр» на телеканалі «1+1».

«Сьогодні наша політична сила направила подання до Конституційного Суду, мета якого - одержати роз`яснення: чи легітимний сьогодні уряд, чи легітимна коаліція, чи має Президент право достроково розпускати парламент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, усі підстави для розпуску Верховної Ради передбачені Конституцією України. Як нагадала Ю.ТИМОШЕНКО, парламент, згідно із законодавством, розпускається, якщо впродовж 30 днів не створена коаліція, і 60 днів не сформовано легітимний уряд.