БЮТ поставив Морозу три умови

Урочисте відкриття третьої сесії Верховної Ради України 5-го скликання станом на 10 год. 30 хв. не розпочалося через блокування трибуни та президії фракцією БЮТ.

Євген Суслов

Як передає кореспондент УНІАН, член фракції БЮТ Євген СУСЛОВ в інтерв’ю журналістам повідомив, що на даний час між лідерами фракцій відбуваються консультації у голови ВР з приводу подальшої роботи парламенту.

Він нагадав, що фракція вимагає, аби на розгляд ВР першочергово були винесені три питання. Зокрема, це питання, що стосується використання газотранспортної системи України, врегулювання тарифних проблем із ЖКП, а також питання щодо підвищення розміру пенсій та заробітних плат.

Є.СУСЛОВ наголосив, що фракція блокуватиме роботу ВР до того часу, доки парламент не розгляне ці питання.