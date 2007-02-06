БЮТ поставив Морозу три умови
10:44, 06 лютого 2007Політика
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Сесія не може розпочатися досі
Урочисте відкриття третьої сесії Верховної Ради України 5-го скликання станом на 10 год. 30 хв. не розпочалося через блокування трибуни та президії фракцією БЮТ.
|Євген Суслов
Він нагадав, що фракція вимагає, аби на розгляд ВР першочергово були винесені три питання. Зокрема, це питання, що стосується використання газотранспортної системи України, врегулювання тарифних проблем із ЖКП, а також питання щодо підвищення розміру пенсій та заробітних плат.
Є.СУСЛОВ наголосив, що фракція блокуватиме роботу ВР до того часу, доки парламент не розгляне ці питання.
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