У Нашій Україні зріє буря?

Нашоукраїнець Павло Жебрівський заявляє, що лідер фракції В`ячеслав Кириленко підписав заяву про спільну опозиційну діяльність з БЮТ без рішення фракції: "Кириленко підписав заяву без рішення фракції. Сьогодні під час засідання фракції підпис Кириленка обговорювали, але спільної думки не дійшли", - сказав Жебрівський.

За його словами, у заяві, підписаній Кириленком, є низка пунктів, які не можуть бути підтримані "Нашою Україною".

За словами Жебрівського, йдеться про імперативний мандат, положення про дострокові вибори і закон про опозицію.

"В такому ракурсі особисто я спільні дії з БЮТ вести не буду", - підкреслив Жебрівський.

Відповідаючи на питання, хто ще з членів фракції дотримується такої ж позиції, Жебрівський відповів:

"Таких депутатів багато. Це й Безпалий, Матвієнко, Кінах, Головатий та інші".

Водночас Жебрівський зазначив, що поки у фракції немає плану, як діяти далі в такій ситуації.

"Українська правда"