У Нашій Україні зріє буря?
Спільної думки ще не дійшли
Нашоукраїнець Павло Жебрівський заявляє, що лідер фракції В`ячеслав Кириленко підписав заяву про спільну опозиційну діяльність з БЮТ без рішення фракції: "Кириленко підписав заяву без рішення фракції. Сьогодні під час засідання фракції підпис Кириленка обговорювали, але спільної думки не дійшли", - сказав Жебрівський.
За його словами, у заяві, підписаній Кириленком, є низка пунктів, які не можуть бути підтримані "Нашою Україною".
За словами Жебрівського, йдеться про імперативний мандат, положення про дострокові вибори і закон про опозицію.
"В такому ракурсі особисто я спільні дії з БЮТ вести не буду", - підкреслив Жебрівський.
Відповідаючи на питання, хто ще з членів фракції дотримується такої ж позиції, Жебрівський відповів:
"Таких депутатів багато. Це й Безпалий, Матвієнко, Кінах, Головатий та інші".
Водночас Жебрівський зазначив, що поки у фракції немає плану, як діяти далі в такій ситуації.