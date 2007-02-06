Наша Україна хоче, щоб Тимошенко на чомусь поклялася

У фракції «Наша Україна» є розуміння щодо необхідності співпраці із БЮТ, але дискутується питання, наскільки можна довіряти БЮТ.

Про це сказала в інтерв’ю УНІАН член фракції «Наша Україна» Ксенія ЛЯПІНА.

Вона зазначила, що зараз обговорюється питання, в якому форматі може бути ця співпраця.

За словами К.ЛЯПІНОЇ, має бути «якась форма зобов’язань партнерів» чи через підписання меморандуму, угоди, чи якогось іншого документу.

За її словами, за попередній період було багато недовіри. Вона зазначила, що була з боку БЮТ і зрада, коли відбулося голосування за закон про Кабінет Міністрів.

У зв’язку з цим, як сказала член фракції “Наша Україна”, тепер необхідно, щоб була відновлена довіра одне до одного. Йдеться про те, «на чому вони можуть поклястися, що не зрадять більше», сказала К.ЛЯПІНА, посміхнувшись при цьому.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 лютого “Наша Україна” і БЮТ підписали заяву про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді

Як зазначається у документі, ці політичні сили мають намір спільно відстоювати ідеали та цінності, виборені українським народом у 2004 році - свободу, демократію, національну єдність, подолання корупції, справедливу соціальну політику.

БЮТ і "Наша Україна" висловлюють готовність: спільно працювати над новою редакцією Конституції України та ініціювати скасування незбалансованих конституційних змін; запровадити імперативний мандат для депутатів усіх рівнів; добиватися проведення дострокових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад; підтримати прийняття узгодженого законопроекту «Про парламентську опозицію» та інше.