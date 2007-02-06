Американський посол знайшов чим втішити Росію

Розміщення в Європі елементів американської системи протиракетної оборони не представлятиме загрози для Росії. Про це заявив Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР в інтерв’ю газеті “ День” № 20 від 6 лютого.

За словами посла, “розміщення цих систем буде погоджено, це не матиме ніякого впливу на Росію”. Фактично, вважає В.ТЕЙЛОР, це навіть посприяло б безпеці самої Росії, оскільки й Росії, за його словами, “мабуть, треба відчувати занепокоєння з приводу ракет, які можуть злетіти з території Ірану”.

Як зазначив В.ТЕЙЛОР, рішення про те, де розміщувати елементи ПРО, приймається на основі аналізу обставин географії і геометрії. “Саме цей аналіз показує, що Польща і Чеська Республіка є, мабуть, найоптимальнішими місцями для розташування протиракетних елементів проти ракет, які могли б стартувати з території держав-паріїв на Близькому Сході”, - сказав він.

Посол наголосив, що немає кінцевого терміну, коли саме уряди Польщі і Чехії мають дати відповідь на пропозицію США розмістити елементи ПРО. “Серйозні переговори розпочнуться через пару місяців”, - додав він.

В.ТЕЙЛОР висловив сподівання, що і в Росії, і в України, Польщі і Чехії, уважно переглянувши ситуацію, аналіз, аргументи, “дійдуть висновку, що вони опиняться в кращій ситуації, якщо будуть засоби протидії цим загрозам”.

Посол також зазначив, що США вважають, що працюють на користь безпеки Європи і США, “принаймні тим, що розпочинаємо переговори з Польщею і Чехією про розміщення там елементів протиракетної оборони для того, щоб протистояти ракетним загрозам, які починають формуватися на Близькому Сході”.