Тимошенко розблокувала трибуну під аплодисменти хору ім. Верьовки

Фракція Блоку Юлії Тимошенко розблокувала трибуну і президію Верховної Ради для відкриття третьої сесії парламенту п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутати після майже тригодинного блокування зайняли свої робочі місця у сесійній залі.

Такі дії опозиційних депутатів викликали позитивну реакцію у співаків хору ім. Верьовки. Зокрема, вони поаплодували народним депутатам, оскільки майже 3 години були вимушені сидіти в одній із лож Верховної Ради. (Хор ім. Верьовки виконує Гімн України при відкритті та закритті сесій Верховної Ради).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати БЮТ заблокували трибуну і президію ВР, вимагаючи внести у порядок денний законопроект щодо заборони приватизації ГТС.