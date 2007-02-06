Богатирьова: досить гратися з порохом без штанів

Фракція Партії регіонів виступає категорично проти прийняття в будь-якому вигляді нової Конституції України, тим більше шляхом плебісциту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на засіданні Верховної Ради лідер фракції Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, “це - загроза конституційній стабільності і ще більшого, вже нездоланного розколу суспільства». «Досить гратися порохом на гарячій печі, та ще й без штанів», - закликала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА висловила готовність працювати разом з Президентом України «спільно в спеціальній конституційній комісії».

За її словами, у цій комісії має бути погоджена концепція змін до Конституції, яка пізніше буде закріплена у постанові парламенту. Потім, зазначила Р.БОГАТИРЬОВА, має бути розроблено у спеціальній контрольній комісії парламенту законопроект змін до Конституції, і його необхідно прийняти «у 450 голосів».

Вона підкреслила, що ці зміни мають бути прийняті разом з рішенням про мораторій «на латання Основного Закону років на 10, щоб не перетворювати Конституцію на дівку, яку постійно видають заміж».

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що необхідно напрацювати пакет законодавчих ініціатив про розширення «бази демократії», почати процес дебюрократизації і передачі широких повноважень, перш за все контрольних, українській громаді.

За її словами, необхідно поставити мету і розділити «підстаркуватих українських сіамських близнюків – владу і бізнес».

Вона зазначила, що вірить в українську опозицію, яка «пройде очищення від революційної сверблячки і стане дійсно патріотичним загоном у змаганнях за демократію».