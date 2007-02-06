Клюєв відкрив плани Януковича щодо ГТС тільки на сьогодні
14:32, 06 лютого 2007Політика
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А завтра - як Бог дасть?
Віце-прем`єр-міністр України з питань ТЕК Андрій КЛЮЄВ заявляє, що на сьогодні в уряду немає планів щодо передачі газотранспортної системи України в управління ні Росії, ані країнам Євросоюзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради.
"Жодних планів щодо передачі ГТС ні Росії, ні Євросоюзу на сьогодні у уряду немає", – відзначив А.КЛЮЄВ.
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