Клюєв відкрив плани Януковича щодо ГТС тільки на сьогодні

Віце-прем`єр-міністр України з питань ТЕК Андрій КЛЮЄВ заявляє, що на сьогодні в уряду немає планів щодо передачі газотранспортної системи України в управління ні Росії, ані країнам Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

"Жодних планів щодо передачі ГТС ні Росії, ні Євросоюзу на сьогодні у уряду немає", – відзначив А.КЛЮЄВ.