Кучма розсипався в компліментах Морозу

Леонід Кучма виключає, як можливість переформатування парламентської коаліції, так і створення нової. В ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Главред» він заявив, що «хоч як це парадоксально, нинішня коаліція – найміцніша з усіх, які лише можна собі уявити. У ній зацікавлені всі учасники. Життєво зацікавлені».

Коментуючи дії голови Верховної Ради Олександра Мороза, Леонід Кучма зазначив: «Ну, ви знаєте наші давні взаємини з Олександром Олександровичем. Я вважаю, що зроблений ним крок був на користь Україні. Його особиста поведінка – це одне, а те, що вдалося втримати стабільність у країні – це інше. Не можна було кидати країну в нові вибори.»

Леонід Кучма вважає, що у Олександра Мороза є шанс вести самостійну гру. «З усіх його вчинків ми бачимо, що він самостійний політик. А тому й голова парламенту. Зараз Мороз, правда, змушений вести колективну гру. Колективна гра – це діяльність коаліції і сформованого нею уряду. В успіхах цієї діяльності Мороз зацікавлений, як ніхто інший.»- заявив Леонід Кучма і порадив йому бути партнером у політиці з Віктором Януковичем.