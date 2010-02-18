Чого чекати від ревізії існування парламентської коаліції

Політична ситуація вимагає від депутатів довести дієздатність чинної коаліції. Втім законних підстав проводити ревізію у лавах коаліціянтів немає, запевняють експерти.

Спікер парламенту Володимир Литвин хоче від коаліції доказів, що вона існує. На це голова Верховної Ради дав коліціянтам десять днів. БЮТ протестує проти такої вимоги та називає її незаконною, а інша частина коаліції з фракції «Народний союз - Наша Україна» з чистим сумлінням готова ще раз «підписатися» за існуючу коаліцію.

Втім такий порив НУ-НСу розставити у парламенті всі крапки на «і» може закінчитися гучним провалом, адже у фракції не всі хочуть далі співпрацювати з Блоком Юлії Тимошенко, каже керівник лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут. Тому, на його думку, вже незабаром може бути оголошена недовіра уряду на підставі недіючої коаліції та може початися 30-денний відлік зі створення нової парламентської більшості. «Щодо багатьох депутатів фракції НУ-НС є великі сумніви, що вони підтвердять свою приналежність до коаліції з БЮТ і блоком Литвина. Оскільки вони вже бачать себе в іншому форматі коаліції, можливо в коаліції з Партією регіонів», - зауважив Когут.

Він вважає, що у новому регламенті, на який посилається Володимир Литвин, вимагаючи підтвердити існування нової коаліції, такої чіткої вимоги для чинної парламентської більшості не має і підтвердженням могли б бути підписи коліціянтів, які зберігаються у Верховній Раді. Однак, за словами експерта, для депутатів настав вирішальний час, аби з них спитати про їхню конкретну роботу і досягнення. «Це вимога нарешті з’ясувати формальний стан коаліції, є вона, чи ні», - сказав Когут.

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