Тарасюк обіцяє проблеми новому керівникові МЗС

Екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК прогнозує складнощі у роботі нового міністра закордонних справ незалежно від того, хто буде призначений на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Я прогнозую складнощі і проблеми незалежно, хто б не був міністром закордонних справ. Тому що проблеми полягають не в особистостях, не в політичній приналежності – проблеми полягають в системних помилках, які були закладені змінами до Конституції”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

На його переконання, ці помилки впливатимуть на ставлення коаліції та уряду до МЗС і особисто міністра, які за Конституцією підпорядковуються Президенту.

Водночас він вважає, що якби коаліція і Президент належали до однієї політичної сили, таких проблем не було б.

Відповідаючи на запитання, чи має шанс Володимир ОГРИЗКО бути затвердженим Верховною Радою на посаду міністра закордонних справ, Б.ТАРАСЮК сказав, що “це все залежатиме від рівня домовленостей, яких було досягнуто Президентом, прем’єром і ВР”.