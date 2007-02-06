Тимошенко обіцяє РосУкрЕнерго веселе життя

Блок Юлії Тимошенко має намір через суд добиватися припинення діяльності РосУкрЕнерго в газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що в цьому напрямку її політична сила почне працювати після опалювального сезону. «По закінченню зими ми активізуємо нашу роботу в судах, і якраз у весняно-літній період можна піти на цей крок і позбавитися РосУкрЕнерго і всіх інших підприємств, які створені РосУкрЕнерго в Україні», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що тим самим БЮТ зробить все можливе для припинення корупції на енергетичному ринку.

Як повідомляв УНІАН, швейцарська компанія "РосУкрЕнерго", 50% статутного фонду якої належить "Газпрому", є ексклюзивним постачальником російського і середньоазійського газу в Україну.