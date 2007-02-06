Бродський пронюхав плани Черновецького

Києві вже найближчими днями буде знижено тарифи на житлово-комунальні послуги, заявляє депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ, посилаючись на наявну у нього інформацію з Київської міськдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.БРОДСЬКОГО, за його словами, «необхідне політичне рішення вже прийнято, і не сьогодні, так завтра ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосить про коефіцієнт підвищення тарифів у 1,7-1,9 рази замість попереднього трикратного підвищення тарифів».

«Для людини, яка першою відкрила очі киянам на ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і показала необгрунтованість його рішення про підвищення тарифів, - заявив М.БРОДСЬКИЙ, - це є безумовно приємна новина, навіть перемога. Ми змусили ЧЕРНОВЕЦЬКОГО переглянути своє попереднє рішення, але це не позбавляє його від політичної відповідальності. Референдум про недовіру ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київраді є неминучим».

З огляду на те, що Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перешкоджає реєстрації ініціативних груп з проведення референдуму, М.БРОДСЬКИЙ закликав київську громаду до «мобілізаційної готовності».

«Уже очевидно: для того, щоб відстояти своє право усунути владу, громаді прийдеться виходити на вулицю», - зазначив депутат.