Третьяков не хоче наслідувати антикризову коаліцію
І навішувати ярлики на Короля
Народний депутат від «Нашої України» Олександр Третьяков, вважає, що за Віктора Короля, поданого на посаду голови СБУ, проголосує конституційна більшість Верховної Ради. Як передає Главред, Третяков зазначив, що «Король - один з тих небагатьох людей, якого поважають не тільки у Верховній Раді, а й в цілому в Україні». «Я не хотів би коментувати чиїсь дозвільні домисли, - сказав депутат, - нібито хтось є чиєюсь людиною. Насамперед, ця особа - народний депутат. І не треба навішувати ярлики "за поняттями", як це роблять в “антикризовій коаліції”. На думку Третьякова, за Короля проголосує конституційна більшість депутатів, «оскільки це добра прохідна кандидатура». «Якщо антикризова коаліція збирається вивести країну з кризи, про що вона постійно твердить, - сказав «нашоукраїнець», - те вона просто зобов`язана підтримати Президента в його прагненні навести порядок на цьому напрямку».
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Ющенко вніс до Верховної Ради України подання про призначення Віктора Короля головою Служби безпеки України.