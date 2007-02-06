Президенти України та Польщі домовились про зустріч

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО та Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ домовилися провести найближчим часом робочу зустріч на території Польщі.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, відповідна домовленість була досягнута сьогодні під час телефонної розмови, яка відбулася за ініціативою Президента України.

В.ЮЩЕНКО і Л.КАЧИНСЬКИЙ планують обговорити питання енергетичної співпраці, в тому числі проведення за ініціативою Польщі енергетичного саміту країн, зацікавлених у транспортуванні нафти за маршрутом Одеса - Броди до країн Євросоюзу та в розбудові цього нафтопроводу від Бродів до Плоцька.

Також глави держав у ході розмови обговорили результати засідання Консультативного комітету Президентів України та Польщі, яке відбулося в Одесі 1 лютого 2007 року під головуванням керівника Кабінету Президента Польщі Ельжбети ЯКУБ’ЯК і заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ЧАЛОГО. Президенти висловилися за опрацювання Плану дій з розвитку українсько-польських відносин на 2007-2008 роки.

Крім того, Президенти обговорили стан підготовки до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Йшлося про взаємодію двох країн з метою якомога ефективніше представити на засіданні ФІФА спільну українсько-польську заявку на проведення цього чемпіонату.