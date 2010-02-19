ВАСУ розглядатиме позов Тимошенко до ЦВК не менш як два дні
22:45, 19 лютого 2010Політика
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Передбачає Тетяна Лукаш
Член Центральної виборчої комісії Тетяна ЛУКАШ, яка у судовому процесі за позовом кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО представляє сторону відповідача, вважає, що Вищий адміністративний суд України розглядатиме цей позов не менше, ніж два дні.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.ЛУКАШ висловила сьогодні журналістам у ВАСУ.
«Я вважаю, що не менше, ніж два дні», - сказала Т.ЛУКАШ.
Відповідаючи на запитання про можливість оголошення колегією суддів Вищого адмінсуду завтра, 20 лютого, остаточного рішення, вона зазначила: «Я не знаю. Я така ж сторона в процесі. Бачите, як зараз важко йде (розгляд) – зараз тільки відбуваються пояснення позивача. Це об’ємна та важлива справа».
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