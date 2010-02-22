Тернопільські чиновники написали диктант

У Тернопільській області чиновники органів місцевого самоврядування склали добровільні іспити з української мови.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, конкурс знавців української мови серед посадових осіб органів місцевого самоврядування було влаштовано з ініціативи керівництва облради. Приурочили захід до Міжнародного дня рідної мови, який відзначається у світі 21 лютого.

Перед початком конкурсу заступник голови обласної ради Олег БОБЕРСЬКИЙ у своєму виступі зауважив, що для чиновників знання рідної мови є надзвичайно важливим, оскільки вони спілкуються з великою кількістю людей, а тому повинні бути прикладом високої культури мовлення та грамотності.

Проходив конкурс у Чортківському обласному педагогічному училищі. Участь в ньому взяли 15 учасників - депутати, сільські голови, працівники апаратів районних рад з 9 районів області та Тернопільської обласної ради.

Конкурсанти писали диктант, а також мали відповісти на 12 запитань тестового завдання, де потрібно було дати правильне пояснення слів, означити правила написання, визначити форми кличного відмінку тощо.

Поза конкурсом участь у конкурсі взяли окремі журналісти та О.БОБЕРСЬКИЙ.

Результати конкурсу оголосять цього тижня. Переможець, який набрав найбільше балів, отримає грошову винагороду.