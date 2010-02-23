Нардепи Луценка на інавгурацію підуть, але з почуттям огиди

Депутатська група “Народна самооборона” на своєму сьогоднішньому засіданні прийняла рішення взяти участь в урочистому засіданні Верховної Ради України 25 лютого, присвяченому інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

“Ми констатуємо той факт, що, незважаючи на сумнівну легітимізацію виборів ЯНУКОВИЧА, ЦВК визнала його обраним Президентом України”, - сказано в заяві.

Депутатська група вирішила, що буде присутньою на інавгурації у парламенті, бо Верховна Рада – це місце, де працюють народні депутати, і вони “повинні дивитися в обличчя сьогоднішнім реаліям”.

Проте, зазначається в заяві, депутати від групи “Народна самооборона” вирушать “на це дійство із почуттям огиди і глибокою тривогою за українське суспільство, за його майбутнє і за долю самої держави Україна”.

У свою чергу, народний депутат з групи “Народна самооборона” Володимир АР’ЄВ у коментарі УНІАН зазначив, що особисто він не братиме участі в урочистому засідання Верховної Ради. “Я не маю наміру вставати перед ЯНУКОВИЧЕМ, оскільки не вважаю, що він легітимно обраний Президент”, - сказав народний депутат.

При цьому він додав, що рішення групи є рекомендаційним, і ніхто не може його змусити брати участь в церемонії інавгурації В.ЯНУКОВИЧА.

В.АР’ЄВ також не зміг уточнити, чи має намір ще хтось з народних депутатів від “Народної самооборони” проігнорувати урочисте засідання ВР.