Голова Тернопільскої облради із принципу не прийде на інавгурацію

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА заявляє, що не братиме участі в інавгурації новообраного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті обласної ради.

У ній він, зокрема, вказує, що як націоналіст за переконаннями не може брати участь в урочистостях з нагоди прийняття присяги на вірність народу України «людиною, яка за своїми політичними поглядами дуже далека від суверенної, незалежної, соборної України». «У цьому вже вкотре переконують задекларовані паном ЯНУКОВИЧЕМ принципи стосовно мови та перебування Чорноморського Флоту РФ в Криму. Вони аж ніяк не характеризують його як проукраїнського політика», - вважає О. КАЙДА.

При цьому він додав, що наміри прийняти новий закон «Про мови», який передбачатиме безперешкодне функціонування російської мови в Україні, у діловодстві, освіті, медицині, судочинстві, є не лише грубим порушенням Конституції України, а й зазіханням на права та інтереси українців як титульної нації.

Запрошення ж Московського патріарха КИРИЛА на інавгурацію О.КАЙДА розцінює як небажання В.ЯНУКОВИЧА розбудовувати українське суспільство і державу. «З огляду на «великоруські», шовіністичні заяви найвищого російського церковного ієрарха такий крок розцінюю як зневагу до українських церков, духовенства та вірян Української греко-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату», - наголосив О.КАЙДА.