Любителів морозива у транспорті у Тимошенко хочуть прирівняти до п’яних

“Ненадання в салоні автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв місць для сидіння особам похилого віку, пасажирам з дітьми до 10 років, вагітним жінкам та інвалідам тягне за собою накладення штрафу від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”. Така законодавча новація міститься у проекті закону “про антикризові заходи у сфері житлово-комунального господарства” авторства Кабінету міністрів, зареєстрованому у Верховній Раді.

Цікаво, що автори законопроекту наряду із штрафами за відмову поступитися місцем вважають антикризовими заходами у сфері ЖКГ й такі:

- штраф за перебування в салоні автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв з морозивом, у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, куріння, прослуховування голосної музики, порушення вимог безпеки - від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за відчинення дверей під час руху і навмисне перешкоджання їх відчиненню або зачиненню на зупинках, крім потреби у запобіганні нещасному випадку – від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів;

- викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв — штраф від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму.