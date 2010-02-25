Тимошенко зустрілася з Верховним представником Євросоюзу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що і надалі пов’язує перспективу розвитку України з європейською інтеграцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з Верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

«Наша команда бачить тільки один шлях – це шлях європейської інтеграції, який починається з побудови європейських цінностей і стандартів в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу К.ЕШТОН зауважила, що завжди дуже чітко заявляла про необхідність підтримки тих країн, які знаходяться у сусідстві з Європейським Союзом, включаючи й Україну.

«Я знаю, що вже ведеться діалог, зокрема, про створення зони вільної торгівлі, про укладення Угоди про асоціацію, але для нас важливо обговорити, як поглибити нашу співпрацю», - вважає представник ЄС.