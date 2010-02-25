Скільки Тимошенко витратила на вибори

Кандидат на посаду Президента України Юлія ТИМОШЕНКО витратила на проведення виборів 289 млн. 930 тис. 114,64. грн.

Такі дані наводяться в звіті про формування виборчого фонду Ю.ТИМОШЕНКО в газеті «Урядовий кур`єр» (№36 від 25 лютого ц.р.).

Відповідно звіту, із загальної суми виборчого фонду 272,1 млн. грн. – кошти партії, 18 млн. грн. – добровільні внески фізичних осіб.

При цьому кандидат не використовувала на виборах власні кошти.

У той же час 246 тис. грн. добровільних внесків були повернені фізичним особам, 762,85 грн. – переказані до держбюджету.