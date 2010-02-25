Янукович розпочне з аудиту

Команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочне свою діяльність з аудиту.

Про це новообраний глава держави сказав сьогодні під час зустрічі з головою Державної Думи Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ і главою Адміністрації Президента Росії Сергієм НАРИШКІНИМ, повідомляє прес-служба Президента України.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні в Україні складна ситуація, особливо в економіці: величезні борги, падіння ВВП, збирання податків на 2 місяці наперед. «Тому ми почнемо свою діяльність з аудиту», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За інформацією прес-служби, під час сьогоднішньої зустрічі Б.ГРИЗЛОВ, вітаючи В.ЯНУКОВИЧА з інавгурацією, відзначив, що «відбулося те, що мало відбутися раніше».

У свою чергу Президент України сказав: «Господу Богу видніше. Ми довго йшли цією непростою тернистою дорогою».