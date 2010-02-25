Ветерани націонал-демократії закликали гуртуватися довкола Тимошенко

Ветерани української націонал-демократії закликають гуртуватися навколо Юлії ТИМОШЕНКО, яка „волею історії поставлена в епіцентр змагань за долю України”.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні, яке підписали Дмитро ПАВЛИЧКО, Іван ДРАЧ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Іван ДЗЮБА, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, Мирослав ПОПОВИЧ, Юрій ЩЕРБАК, Богдан ГОРИНЬ, Юрій МУШКЕТИК, Роланд ФРАНКО, Олег ЧОРНОГУЗ, Наталія ОСЬМАК, Володимир ПИЛИПЧУК, Володимир ВАСИЛЕНКО.

Як зазначають автори звернення, на плечі Ю.ТИМОШЕНКО „лягає тяжка відповідальність протистояти темній антиукраїнській хвилі, що накочується на нашу землю”. „Захищаючи і підтримуючи Юлію ТИМОШЕНКО, ми захищаємо і підтримуємо незалежність України, демократичний і європейський характер її розвитку”, - наголошують підписанти.

„У Зверненні до виборців за 21 січня 2010 р. ми, члени Української народної ради, закликали виборців України підтримати Юлію ТИМОШЕНКО в боротьбі, проти спроб змінити цивілізаційний вибір України, перетворити нашу державу на несамостійного, безнаціонального сателіта відроджуваної московської імперії, - нагадують ветерани. - На жаль, наші побоювання стають дійсністю, агенти впливу Росії з Партії регіонів і відверті лобісти її імперських інтересів закликають до початку реваншистського наступу на фундаментальні цінності нашого народу: українську мову, незалежну Церкву, положення Конституції щодо тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму, долю вітчизняної газотранспортної системи, євроатлантичну орієнтацію зовнішньої політики та інше...”.

Автори звернення відзначають, що результати першого туру голосування показали, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО “став глибоким розчаруванням українського народу, підпорядкувавши свою виборчу кампанію боротьбі з Ю.ТИМОШЕНКО. Саме В.ЮЩЕНКО, закликаючи голосувати "проти всіх", проклав дорогу до влади Вікторові ЯНУКОВИЧУ та його команді”.

“Справою честі і гідності всіх, кому не байдужа доля української держави, є організація народного опору мирними – політичними й громадськими – засобами проти спроб В.ЯНУКОВИЧА та його команди змінити хід української історії ХХІ сторіччя, відібрати в нашого народу його культурно-національні та історичні цінності”, - йдеться у зверненні.