Литвин радіє, що бачитиме Януковича ще й в понеділок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в понеділок 1 березня по поверненні з Брюсселя планує зустрітися з керівництвом Верховної Ради України та лідерами фракцій парламенту.

Про це сьогодні в інтерв’ю телеканалу “Рада” заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

“У понеділок після його повернення з Брюсселя планується зустріч з керівництвом Верховної Ради та лідерами фракцій”, - сказав В.ЛИТВИН. Він зауважив, що подібних зустрічей давно не було і взагалі в подальшому протистояння між ВР та Президентом не повинно бути.

Крім того, за словами голови ВР, досягнута домовленість про проведення регулярних зустрічей з керівництвом виконавчої гілки влади. За словами В.ЛИТВИНА, це сприятиме тому, що в підсумку всі гілки влади будуть виходити на узгодженні рішення, які згодом будуть виконуватися.

В той же час, голова ВР висловив переконання, що новий Президент не впливатиме напряму на парламент. “Я переконаний, що Президент напряму не буде намагатися демонструвати свою зацікавленість, яка б переходила у спроби керувати парламентом. Думаю, що насамперед розмова буде точитися навколо того, що сьогодні є надзвичайно складною є економічна та соціальна ситуація”, - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Адміністрації Президента відбулася зустріч ЯНУКОВИЧА іІ ЛИТВИНА.