Акімова не проти стати представником Януковича в таборі Тимошенко

Перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова заявляє про готовність Президента Віктора Януковича до конструктивного діалогу з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.

Про це вона сказала в ефірі програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі «Інтер» 26 лютого.

«Віктор Федорович готовий на діалог, але питання в тому, чи готова Юлія Володимирівна до конструктивного діалогу. Але відсутність її і фракції БЮТ на інавгурації показує, що вона до такого діалогу не готова», – сказала вона.

На думку Акімової головною темою такого діалогу повинна стати стратегія виходу України з кризи, стратегія розвитку внутрішньої і зовнішньої політики, а також пошук консенсусу для виведення країни з тієї складної економічної ситуації, в якій вона перебуває, пише Обком.

Акімова також повідомила, що в Адміністрації обов`язково буде людина, яка займатиметься зв`язками між Кабінетом Міністрів і Адміністрацією, не виключивши, що такою людиною буде вона.