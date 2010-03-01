Баррозу нагадав Януковичу про обіцяні реформи газового сектору

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголошує на необхідності для України поновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і здіснити реформи у газовому секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на спільному брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після їхньої зустрічі.

«Як тільки Україна поновить співпрацю з МВФ, ми зможемо надати їй макрофінансову допомогу на суму понад півмільярда євро. Як тільки розпочнуться реформи у газовому секторі, вважаю, що міжнародні фінансові інституції допоможуть Україні», - сказав президент Єврокомісії.

Він також зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони мали дуже плідну дискусію, зокрема у питанні щодо необхідних реформ в Україні.