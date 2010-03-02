Турчинов: Ющенко і Яценюк не мають підтримки в НУНС

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Верховна Рада не зможе 3 березня розглянути постанову про відповідальність Кабінету міністрів і прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив напередодні у ефірі телеканалу ICTV.

"Я передбачаю, що і в середу вони знайдуть якусь підставу відійти від цього питання і не голосувати за цю постанову про відставку уряду. Чому? Тому що голосування за відставку уряду – це механізм запуску відповідальності нової політичної конфігурації за ситуацію в країні", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому перший віце-прем`єр підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО не тримається за посаду прем’єр-міністра. Саме тому, за його словами, фракція БЮТ у парламенті наполягала на негайному розгляді питання про відповідальність уряду на позачерговому засіданні Верховної ради 24 лютого. "Сьогодні не йдеться про крісло ТИМОШЕНКО прем’єр-міністра. Сьогодні йдеться про політичну стабільність у державі і які політичні сили будуть нести цю відповідальність за стабільність у державі", - наголосив він.

О.ТУРЧИНОВ також додав, що фракція БЮТ могла б погодитися на іншу кандидатуру прем’єр-міністра від демократичної коаліції. "Коли б депутати цієї поважної фракції (НУНС – УНІАН) могли б визначитися щодо нової кандидатури прем’єра і більшість – 60-70 депутатів цієї фракції сказали б, що це їх спільна позиція, тоді це можна було б обговорювати. Те, що відбувається зараз – це прикриття для проведення переговорів з "регіонами" щодо руйнації чинної коаліції і побудови нової", - пояснив перший віце-прем`єр.

За його словами, обидві кандидатури, які зараз обговорюються, - Арсенія ЯЦЕНЮКА та Віктора ЮЩЕНКА – не мають переважної підтримки всередині фракції НУНС. "ЯЦЕНЮК проводить переговори з Партією регіонів, щоб його підтримали на прем’єра. ЮЩЕНКО і його прихильники проводять переговори з регіонами, щоб його підтримали. Тобто я переконаний, що навколо нової кандидатури прем’єра максимум 5-10 голосів можуть об’єднати", - вважає він.

"Немає сьогодні іншої кандидатури, ніж Юлії ТИМОШЕНКО, яка б могла опонувати ЯНУКОВИЧУ і його політиці", - переконаний О.ТУРЧИНОВ.