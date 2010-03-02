Жванія втішає, що у ВР немає 300 голосів для зміни Конституції

Народний депутат Давид Жванія заявив, що у випадку формування нової коаліції, фракція НУ-НС не відступить від своїх, з урахуванням сьогоднішніх реалій, програмних принципів, з якими вона йшла на парламентські вибори 2007 року. "Одна з можливостей їх реалізувати - призначити прем`єр-міністра від нашої фракції", - сказав він в ефірі програми "Шустер LІVE", повідомляє прес-служба парламентаря.

Водночас політик закликав своїх колег по фракції докласти всіх зусиль для консолідації НУНС і для ухвалення спільних рішень.

Давид Жванія також наголосив: "У нинішньому парламенті немає 300 голосів для внесення змін до Основного закону. Тому не варто болісно реагувати на заяви політиків про надання російській мові статусу другої державної". Народний депутат підкреслив, що фракція НУНС не дасть жодного голосу за внесення подібних змін до Конституції.

Крім цього, парламентарій закликав своїх колег "не допустити скасування конституційної реформи та повернення до президентсько-парламентської форми правління". "У кожного президента з`являється спокуса отримати всю повноту влади. Свого часу подібна ідея виникала і у президента Ющенка, але фракція його не підтримала", - підсумував народний депутат.

Давид Жванія також вважає, що учасники президентських перегонів повинні забути про передвиборчу риторику. "Вибори закінчилися. Всі гілки влади повинні почати працювати з чистого аркуша", - сказав Жванія, висловивши думку, що "фракція НУ- НС готова співпрацювати з урядом, чия робота буде ефективна, а не дефективна".