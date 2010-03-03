«За Україну!» не голосуватиме за відставку уряду

Депутатська група „За Україну!” не голосуватиме за відставку Кабінету Міністрів, хоча й має багато претензій до роботи Юлії Тимошенко. Про це журналістам заявив голова групи В’ячеслав Кириленко.

„Ми не будемо голосувати за відставку уряду, бо вважаємо, що уряд відставляти мають ті, хто знає якою має бути нова коаліція, ті хто знає, яким буде курс нового уряду”, - заявив голова депутатської групи „За Україну!

„Ті, хто готові брати на себе відповідальність за майбутнє, ті нехай голосують за відставку”, - додав він.

В’ячеслав Кириленко нагадав, що група „За Україну!” не входить до коаліції з Блоком Тимошенко. „У нас є багато претензій до діяльності прем’єр-міністра, але це не означає, що ми повинні голосувати за відставку”, - зауважив парламентарій.