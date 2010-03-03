Верховна Рада розглядає питання про відповідальність Кабміну

Верховна Рада України розпочала розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

«Відповідно до статті 87 Конституції України, статті 231 закону про регламент Верховної Ради, ст. 14 закону про Кабінет міністрів, до Верховної Ради була внесена пропозиція 158 депутатів про розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України. Як ви знаєте, це питання включається до порядку денного сесії Верховної Ради без голосування», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, процедурою передбачається виступ ініціаторів розгляду даного питання тривалістю до 45 хвилин, виступ прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО (також до 45 хвилин), а також виступ голови Рахункової палати (до 5 хвилин).

В сесійній залі ВР присутні представники Кабінету міністрів, зокрема перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК, міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО, в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА та інші міністри.

Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО поки відсутня в сесійній залі.

Народний депутат Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) запропонував проводити голосування про висловлення недовіри уряду в такий же спосіб, як відбувалося і його призначення, тобто поіменно, підняттям рук.

На цей момент з трибуни ВР виступає Микола АЗАРОВ.