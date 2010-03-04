Яценюк вважає, що Януковича штовхають на порушення Конституції

Лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК засуджує спробу фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії та Блоку Литвина прийняти неконституційні зміни до Регламенту Верховної Ради, аби в неконституційний спосіб створити коаліцію і уряд.

Про це йдеться в коментарі УНІАН, переданому УНІАН прес-службою партії "Фронт змін".

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «цим самим вони по суті штовхають нового Президента почати свою каденцію з неконституційних кроків, що підірве легітимність української влади як всередині країни, так і на міжнародній арені».

Політик наголосив, що згідно з Конституцією, нова коаліція має бути створена винятково парламентськими фракціями, а не депутатською більшістю. «Коаліції мертвих душ не буде. Або буде створена коаліція парламентських фракцій винятково конституційним шляхом, або будуть дострокові парламентські вибори», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Водночас є роз’яснення Конституційного Суду, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.