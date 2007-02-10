Томенко хоче зробити п`ятницю днем опозиції

Новообраний заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО виступає за розширення можливостей опозиції під час пленарних засідань парламенту.

Про це він повідомив в ефірі “5-го каналу”.

М.ТОМЕНКО вважає, що опозиція має отримати більше прав під час формування порядку денного засідань парламенту, а також для виступів депутатів.

"Я сьогодні кажу: давайте приймемо таке рішення - ми маємо в законі, що один раз на 6-7 місяців опозиція має право на формування порядку денного – давайте, скажімо в п`ятницю ми маємо півдня, веде засідання віце-спікер від опозиції і порядок, денний формується за участю опозиції", - запропонував він.