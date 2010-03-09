ВР розглядає зміни до регламенту щодо створення коаліції

Верховна Рада України приступила до розгляду у другому читанні змін до Регламенту ВР, якими дозволяється окремим народним депутатам входити до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, перед розглядом даного законопроекту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нагадав, що була досягнута домовленість на Погоджувальній раді про розгляд цього законопроекта, як тільки буде готова порівняльна таблиця до другого читання.