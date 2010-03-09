Литвин пропонує показати, як нардепи зневажають український народ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує публікувати в засобах масової інформації дані про реєстрацію народних депутатів біля стола реєстрації під час пленарних засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні ВР у зв’язку з тим, що сьогодні у сесійні залі були відсутні деякі автори законопроектів, що розглядалися на засіданні, а також ті члени профільних комітетів, які мали доповідати щодо цих законопроектів.

За словами В.ЛИТВИНА, таку поведінку народних депутатів можна вважати «зневагою до українського народу».

«8 днів на місяць (8 днів, під час яких народні депутати працюють у планерному режимі, – УНІАН) народні депутати можуть посидіти за нормальну, пристойну зарплату», - вважає він.

В.ЛИТВИН звернувся до секретаріату парламенту з проханням готувати для оприлюднення дані про присутність народних депутатів на засіданнях ВР.

На вечірньому засіданні парламенту у сесійній залі фактично були присутні близько 150 народних депутатів, хоча картками зареєструвалися близько 400 народних депутатів.