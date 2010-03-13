Суркіс: бойові баталії з Рінатом Ахметовим - це міф

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС не вважає, що в нього є конфлікт з власником "Шахтаря" Рінатом АХМЕТОВИМ.

Про це він повідомив у коментарі виданню «Пресинг», пише Champion.

«Що стосується питання про "бойові баталії" з Рінатом АХМЕТОВИМ - це ще один міф», – сказав Г.СУРКІС. За його словами, «кожний з нас має власний погляд на події, що відбуваються у футбольному житті. У кожного є свої аргументи і контраргументи. Часто вони діаметрально протилежні. Можливо, тому і виникає видимість "війни". Хоча насправді наші публічні реакції один на одного нічим не відрізняються від поведінки запеклих уболівальників».

«Скажу відверто, я не вважаю таку надмірну увагу до наших персон виправданою. Усе-таки головні діючі особи у футболі - не СУРКІС і АХМЕТОВ, а зміст публікацій про гру повинний у першу чергу полягати в тому, щоб популярно і захоплююче описати колізії на зеленому газоні, а не між офісами ФФУ і ФК “Шахтар», – додав він.