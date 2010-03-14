Експерт: Євросоюзові байдуже до Януковича - аби була стабільність

Для Європейського Союзу важливішим є чинник стабільності і ефективності влади в Україні, ніж склад і особливості формування нової парламентської коаліції та Кабінету міністрів.

Така думка в інтерв`ю УНІАН висловив директор Інституту проблем суспільних відносин (м. Братислава) словацький політичний експерт Григорій МЕСЕЖНИКОВ.

Він вважає, що новий український уряд в своїй діяльності проводитиме політику, що відображає партійні ідеології трьох сторін, які сформували нову коаліційну більшість у Верховній Раді.

«У зв`язку з тим, що цей уряд, по суті, лівий за своєю орієнтацією, є певні сумніви з приводу того, наскільки він йтиме шляхом радикальних економічних реформ, дотримуючись при цьому ліберальних демократичний цінностей. Участь Комуністичної партії України в новій коаліції – це своєрідний сигнал, що є якісь межі відносно проходження принципам лібералізму, що не може не викликати певні побоювання в ЄС», - сказав експерт.

Проте, підкреслив Г.МЕСЕЖНИКОВ, дуже важливим є те, що в Україні після президентських виборів було достатньо швидко сформовано нову владу, яка за своєю ідейною орієнтацією, стратегічним програмним напрямом близька до нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Тобто, чекати якихось конфліктів не доводиться – а це вже сам по собі чинник стабільності. Для Європейського Союзу це більш важливо, ніж склад і особливості формування нової урядової коаліції в Україні», - зазначив словацький політолог.

Він підкреслив, що Євросоюз посилає Україні сигнал того, що має намір продовжувати і розвивати співпрацю, і наразі від самої української влади залежить, наскільки ефективно країна може рухатися у напрямку Європи.