Ющенко з дружиною показали клас в танцях (фоторепортаж)

14:30, 13 лютого 2007
Політика
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Президент провів  зустріч з дипломатами

У Маріїнському палаці відбувся щорічний прийом, що його Президент України організовує для керівників дипломатичних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.  Цього разу на зустріч було запрошено більше 300 гостей. У непротокольну частину входили і танці.  

Господарі вечора запросили  своїх гостей до танців власним прикладом

Подружжя перебувало в гарному гуморі. Якийсь час...

А потім Президент знову поринув думками в політику

Думки про Януковича і Мороза втомили Ющенка ще більше, ніж танці...

 

Знімки фотослужби УНІАН

 

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