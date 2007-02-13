Ющенко з дружиною показали клас в танцях (фоторепортаж)

У Маріїнському палаці відбувся щорічний прийом, що його Президент України організовує для керівників дипломатичних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Цього разу на зустріч було запрошено більше 300 гостей. У непротокольну частину входили і танці.

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Знімки фотослужби УНІАН