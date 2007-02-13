Ющенко з дружиною показали клас в танцях (фоторепортаж)
14:30, 13 лютого 2007Політика
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Президент провів зустріч з дипломатами
У Маріїнському палаці відбувся щорічний прийом, що його Президент України організовує для керівників дипломатичних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Цього разу на зустріч було запрошено більше 300 гостей. У непротокольну частину входили і танці.
|Господарі вечора запросили своїх гостей до танців власним прикладом
|Подружжя перебувало в гарному гуморі. Якийсь час...
|А потім Президент знову поринув думками в політику
|Думки про Януковича і Мороза втомили Ющенка ще більше, ніж танці...
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