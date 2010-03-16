Міністра Януковича попередили, що знімати вершки не вийде

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ має негайно перейти до модернізації галузі, спираючись на досвід і напрацювання профільних організацій та експертів.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Міністру ЖКГ О.ПОПОВУ, який в черговий раз прийшов на цю посаду, як фахівцеві має бути очевидне, що зволікання з модернізацією і системними реформами в галузі – смерті подібно. Зношеність комунікацій досягла своєї критичної точки, амортизація пострадянських систем магістралей перевищує допустимі для подальшої експлуатації параметри, монопольне становище окремих операторів ринку не дозволяє нормально розвиватися всьому житлово-комунальному комплексу, конкурентні правила не працюють, від чого страждає якість послуг, що надаються, і кінцевий їх споживач – населення України», - наголосив експерт.

При цьому, за його словами, попередній міністр Олексій КУЧЕРЕНКО «займався не модернізацією, а консервацією встановлених правил на ринку, підіграючи монополістам і фіксуючи їхні виняткові права і становище», і якщо О.ПОПОВ також піде шляхом найменшого опору, Україна стане епіцентром тотальної техногенної катастрофи.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, О.ПОПОВ має очолити процес кардинальних реформ у ЖКГ, враховуючи, що відповідний соціальний запит вже сформовано.

«У свою попередню каденцію О.ПОПОВ не запам’ятався особливим реформаторством, інакше галузь не дісталася б О.КУЧЕРЕНКУ в такому плачевному стані», - вважає експерт, зазначаючи, що за період незалежності України всі міністри ЖКГ інертністю своїх дій лише посилювали загальну ситуацію в галузі.

Проте, зазначив він, період експлуатації історично існуючих комунікацій практично завершився, і тепер просто неможливо «знімати вершки» без модернізації й вкладання грошей в реформи галузі. Тому, переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, новому міністрові необхідно почати діалог з операторами ринку, профільними організаціями і експертами галузі, які напрацювали серйозні пакети пропозицій з покращення стану ЖКГ і виведення його з кризи.

«Не дарма вздовж столичних доріг з`явилися білборди про «не»залежну Україну, які інформують про те, що близько 70% тепла втрачається в неефективних комунікаціях, не доходячи до батарей конкретних квартир. Не дарма мережа регіональних відділень Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» розширюється щодня, оскільки люди незадоволені житлово-комунальними послугами і готові боротися за свої права і свій комфорт», - вважає заступник директора АМС.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що ці та інші приклади свідчать про те, що потреба комунальних змін дозріла «знизу», і у «верхів» немає можливості далі ігнорувати цей соціальний запит.