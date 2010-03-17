Герман: Табачник міг би піти сам - це пішло б на користь команді

Опозиція візьме ім`я Дмитра Табачника собі на прапор, і це стане однією з найгостріших проблем нинішньої влади. Так вважає заступник глави АП Ганна Герман.

В інтерв`ю "ОстроВу" вона сказала: "Я вважаю, що, не зважаючи на те, що Дмитро є фахівцем, що він – інтелектуал, його антиукраїнські вислови викликають роздратування в значній частині суспільства. Він міг би сказати: «Оскільки я став яблуком розбрату, я повинен піти». І це було б чесно, і пішло б на користь нашій команді, і він би виріс в очах суспільства завдяки такому кроку. Але я не думаю, що так станеться".

Герман також повідомила, що Янукович мав розмову з Табачником: "Розмова була достатньо серйозною, після чого Табачник зробив заяву, що його особисті погляди ніяк не вплинуть на реалізацію ним тієї концепції гуманітарної політики, і освіти зокрема, яку визначають Президент, парламент і уряд.

Це цікавий і відповідальний хід. Сподіватимемося".