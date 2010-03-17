Кабмін призначив в.о. голови Держкомтелерадіо

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні призначив в.о. голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) Олександра КУРДИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Кандидатура голови Держкомтелерадіо затверджується Верховною Радою України.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. виконуючий обов`язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег НАЛИВАЙКО подав заяву про відставку.

О.НАЛИВАЙКО був призначений першим заступником голови - в.о. голови Держкомтелерадіо 9 вересня 2009 року. Раніше він обіймав посаду генерального директора холдингу «Главред-медіа». До приходу О.НАЛИВАЙКА в Держкомтелерадіо обов`язки голови комітету виконував перший заступник голови Анатолій МУРАХОВСЬКИЙ. Попереднім керівником цього державного органу був Едуард ПРУТНІК (на сьогодні - народний депутат від Партії регіонів), якого парламент звільнив з посади у травні 2008 року.

За інформацією ЗМІ, на посаду голови Держкомтелерадіо розглядаються і такі кандидатури: Ганна БЕЗЛЮДНА (екс-генеральний продюсер телеканалу «Інтер»), В’ячеслав ПІХОВШЕК (журналіст, екс-головний редактор інформаційної програми ТСН на «1+1»), Олександр ГОЛУБ (народний депутат від Комуністичної партії України) і Дмитро ПОНАМАРЧУК (керівник прес-центру виборчого штабу Віктора ЯНУКОВИЧА).